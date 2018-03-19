GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/17.00)