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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 04:45 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/17.00)

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