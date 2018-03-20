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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 05:29 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.30/14.00)

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