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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00/19.15)

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