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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel'de Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

(Ankara/14.00/15.00)

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