GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, JW Marriot Otel'de Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanıtım toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

(Ankara/14.00/15.00)