GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
- Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30)
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