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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

- Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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