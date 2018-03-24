GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Tevcih Töreni ile partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

- Büyükşehir Belediyesi ile valiliğe ziyarette bulunacak olan Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Gaziantep/12.30/14.00/15.45/19.00/17.30)