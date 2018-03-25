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Gündem özetine ek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 04:43 | Son Güncelleme

Gündem özetine ek

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

(Giresun/12.00/Trabzon/15.00)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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