Gündem özetine ek

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun ve Trabzon 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
(Giresun/12.00/Trabzon/15.00)
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