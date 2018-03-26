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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

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