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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 00:30 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!
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