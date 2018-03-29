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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:56 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/16.00)

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