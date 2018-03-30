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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 02:28 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.30)

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