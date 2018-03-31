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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:25 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali açılışı ile partisinin Pendik ve Ümraniye 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/12.00/16.00/17.30)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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