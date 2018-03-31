GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Nefes Kredisi Lansmanı'na ve Ödemiş Devlet Hastanesi açılışına katılacak.
- Yıldırım, Ödemiş ve Tire'de partisinin 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak.
(İzmir/11.00/12.15/13.00/16.00)
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