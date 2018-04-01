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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 02:57 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Hatay 6. Olağan İl Kongreleri'ne katılacak.

(Adana/13.00/Hatay/16.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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