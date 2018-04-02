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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 01:11 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/15.00)

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