GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.

- Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma

Töreni'ne katılacak olan Erdoğan ve Putin, baş başa görüşme ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.00/17.00/18.00/19.30)