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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 06:35 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.

- Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma
Töreni'ne katılacak olan Erdoğan ve Putin, baş başa görüşme ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.00/17.00/18.00/19.30)

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