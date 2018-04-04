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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 04:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı ile ATO Congresium'da Engelli Vatandaşların EKPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00/14.00)

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Başbakan Binali Yıldırım gündem

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