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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

- Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/12.30/15.00/17.00)

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