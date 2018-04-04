GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

- Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/12.30/15.00/17.00)