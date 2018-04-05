GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, güven mektubu takdim edecek Irak Büyükelçisi Hussain Mahmood Fadhlalla Alkhateeb, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.00/14.45/15.30/16.30)