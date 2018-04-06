GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/16.00)