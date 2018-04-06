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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 01:08 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Philips Üst Yöneticisi Frans van Houten'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00/16.00)

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