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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 06:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın ve Denizli 6. Olağan İl Kongreleri'ne katılacak.

(Aydın/13.00/Denizli/16.00)

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