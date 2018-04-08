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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 06:11 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

(Siirt/13.00/Van/16.00)

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