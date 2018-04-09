GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları
Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ile Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.30)
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