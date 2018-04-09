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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 05:41 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları
Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak. Baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ile Ceenbekov ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.30)

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