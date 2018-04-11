GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"na katılacak.
(Ankara/13.00)
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum