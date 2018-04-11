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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 00:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/13.00)

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