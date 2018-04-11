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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 01:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" ile WOW Hotel Kongre Merkezinde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/İstanbul/14.00)

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