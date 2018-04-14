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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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