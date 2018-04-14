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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 06:30 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih, Başakşehir ve Avcılar 6. Olağan İlçe Kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/19.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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