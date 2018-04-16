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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 00:43 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panele katılacak.

(İstanbul/10.00)

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