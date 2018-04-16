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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 06:25 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de Global Girişimcilik Kongresi'ne, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/13.00/Ankara/16.30/17.30)

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