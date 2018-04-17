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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 01:08 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.30/14.00/16.00)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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