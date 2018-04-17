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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 07:42 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarına katılacak.

(Ankara/11.30/14.00/16.00)

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