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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 01:00 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TURSAB heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/14.30)

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