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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 00:25 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım GÜNDEM ÖZETİNE EK

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