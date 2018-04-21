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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 04:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/13.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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