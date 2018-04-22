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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 00:55 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yemyeşi̇l iİzmi̇r i̇çi̇n hepi̇mi̇z seferberi̇z" projesi fidan dikim töreni ile Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu açılış törenine katılacak.

(İzmir/11.00/12.00)

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Başbakan Binali Yıldırım GÜNDEM ÖZETİNE EK

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