GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul edecek.
- Yıldırım, TBMM'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın kutlamaları kabul törenine, Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliğine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü resepsiyonu ile partisinin genel merkezinde MYK toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/09.15/10.00/11.30/12.00/14.00/19.00/20.30)
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