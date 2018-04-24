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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 02:16 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda resmi ziyarette bulunacağı İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketinden önce basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/08.00)

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