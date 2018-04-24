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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 06:38 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin genel merkezinde AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/11.30/14.00/19.30)

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