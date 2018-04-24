GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin genel merkezinde AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verecek.
(Ankara/11.30/14.00/19.30)
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