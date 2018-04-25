GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev onuruna resmi öğle yemeği verecek.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Patrik Bartholomeos’u kabul edecek, Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan misafirler ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/10.30/11.30/11.45/12.30/13.30/14.00/16.30/19.30)
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