HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 07:35 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda dönecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılan misafirler onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/19.30)

SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!Salih Müslim HDP'li vekillerle ortaya çıktı!
Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım gündem

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Kuzey Irak'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hakan Bayrakçı: Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Her şey dökülür ortaya...

Hakan Bayrakçı: Gül, Erdoğan'ın karşısına çıkamaz! Her şey dökülür ortaya...

FETÖ'den subaylara Hepatit B tuzağı

FETÖ'den subaylara Hepatit B tuzağı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a 1915 yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a 1915 yanıtı!

AK Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı!

AK Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.