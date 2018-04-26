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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 02:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek, Çankaya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşecek.

(Ankara/12.00/14.30)

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