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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Gaziemir'de Allianz İzmir Kampüsü açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.00/İzmir/17.30)

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