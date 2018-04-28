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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 07:42 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları ve İzmir 6. Olağan İl Kongreleri ile İzmir Ticaret Odası özel meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00/İzmir/14.00/16.00)

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