GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları ve İzmir 6. Olağan İl Kongreleri ile İzmir Ticaret Odası özel meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00/İzmir/14.00/16.00)

