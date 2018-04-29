GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, Atatürk Havalimanı'ndan Özbekistan'a hareket edecek.
(İstanbul/11.00/14.00)
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