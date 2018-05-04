GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katılacak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/13.00/14.00/18.00)
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında
Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Pentagon Sözcüsü Dana White açıkladı: ABD ile Çin arasında 'lazer' krizi!
PKK yandaşları İsveç'te terör estirdi!
Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
Okuyucu Yorumları 0 yorum