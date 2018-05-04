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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katılacak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00/14.00/18.00)

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