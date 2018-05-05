GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine katılacak.
(Kayseri/14.30/16.30/18.30)
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