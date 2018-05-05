HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 03:21 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları İl Kongresi'ne, Kayseri Şehir Hastanesi ile Osman Ulubaş Fen Lisesi açılış törenlerine katılacak.

(Kayseri/14.30/16.30/18.30)

Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
HDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istedilerHDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

En Çok Okunan Haberler

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.