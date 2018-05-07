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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Başbakan Binali Yıldırım, Sabancı Center'da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

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