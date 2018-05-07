GÜNDEM ÖZETİNE EK

1- Başbakan Binali Yıldırım, Sabancı Center'da Türkiye Bankalar Birliği 61. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
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