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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 01:34 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs’ün Son
Yüzyılı" Belgeseli Galası'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuçiç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/19.00)

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