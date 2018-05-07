GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve "Kudüs’ün Son
Yüzyılı" Belgeseli Galası'na katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuçiç onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(İstanbul/12.00/Ankara/16.00/16.15/17.00/18.00/19.00)
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