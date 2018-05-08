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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin
7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve

Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl’ü kabul edecek.

(Ankara/11.30/13.30/15.30)

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