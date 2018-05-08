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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 03:12 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.30/13.30)

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