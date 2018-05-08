GÜNDEM ÖZETİNE EK

- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/11.30/13.30)

