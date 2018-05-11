HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 06:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi ile TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/14.30)

Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?Erdoğan, “Millet tamam derse çekiliriz” sözünü neden söyledi?
İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı? İnce mi yoksa Erdoğan mı kazandı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.