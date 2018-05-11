GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi ile TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00/14.30)
Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i
Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum